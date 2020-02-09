رئيس الجزائر: الشعب الليبي لا يستحق الويلات التي يكابدها اليوم

الرئيس عبدالمجيد تبون متحدثا خلال مشاركته بالقمة الأفريقية بأديس أبابا. (وكالة الأنباء الجزائرية)

أكد رئيس الجزائر، عبدالمجيد تبون، أن الوضع الليبي يشكل مصدر قلق بالنسبة لبلاده معتبرًا أن «الشعب الليبي الشقيق لا يستحق الويلات التي يكابدها اليوم».

ووصف تبون في كلمته أمام القمة الأفريقية بأديس أبابا، ما تشهده ليبيا بـ«الوضع المأساوي» قائلاً: «لا يزال الوضع الليبي يشكل مصدر قلق بالنسبة إلينا»، مضيفًا: «الشعب الليبي الشقيق لا يستحق الويلات التي يكابدها اليوم»، مشيرا إلى إن الاستقرار الهش في دول مثل مالي شهد «تدهورًا مفاجئًا في أعقاب الأزمة الليبية».

وذكَّر تبون باقتراح الجزائر الخاص باحتضان الحوار بين الأشقاء الليبيين، «وفاءً منها لتقاليدها الدبلوماسية، ووفق ما تم التأكيد عليه في برلين، وأخيرًا في برازافيل خلال قمة لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا».

كما ذكَّر الرئيس الجزائري بالدعوة مجددًا إلى وقف التدخل في ليبيا، موضحًا أن بلاده «تدعم بقوة الجهود المستمرة لإنهاء الاقتتال فيها بصفة دائمة وإلى تهيئة الظروف للحوار بين الإخوة الليبيين»، معتبرًا أن هذه هي «الطريقة الوحيدة التي بوسعها إيجاد مَخرج للأزمة، حتى لا يصبح هذا البلد الأفريقي ملعبًا للمنافسات بين الدول».

يشار إلى أن الجزائر اقترحت أخيرًا احتضان مؤتمر مصالحة بين الليبيين، فيما تؤيد دعوة الاتحاد الأفريقي بتشكيل قوات أفريقية في ليبيا.