عميد بني وليد يفتتح مركز قرارة القطف الصحي بعد صيانته

عميد بني وليد يقص شريط افتتاح مركز قرارة القطف الصحي بعد صيانته. (الإنترنت)

افتتح عميد بلدية بني وليد، سالم أنوير، اليوم الأحد، المركز الصحي بقرارة القطف بقرية القرارة (80 كلم شرق بني وليد) بعد استكمال أعمال الصيانة التي أشرفت عليها إدارة الخدمات الصحية في البلدية.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط»، إن افتتاح المركز سيكون إضافة جديدة لخدمات الرعاية الصحية التي يقدمها مكتب الخدمات الصحية ببلدية بني وليد لسكان محلة المشروع وما جاورها.

من جهته أوضح مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، محمد أبوالنيران، أن هناك عدة مراكز صحية أخرى تحت الصيانة ستنتهي خلال الفترة المقبلة، وسيعاد افتتاحها ضمن الخطة الموضوعة للعام الجاري 2020.

وأشار أبوالنيران في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أن إدارة الخدمات الصحية ببلدية بني وليد ستركز على العناصر الطبية والطبية المساعدة من خلال رفع الكفاءة وإجراء دورات تدريبية لهم بالداخل والخارج.