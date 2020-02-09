إجراءات احترازية مستمرة في مطار مصراتة تحسبا لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 09 فبراير 2020, 04:20 مساء
مسافرون يخضعون للمسح الحراري في مطار مصراتة , 8 فبراير 2020 (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن مكتب الرقابة الصحية الدولية بمطار مصراتة الدولي، الأحد، عدم تسجيل حالات اشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا المستجد» لأي مسافر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى استمرار الإجراءات الاحترازية تحسبًا لظهور أية حالة مصابة.

وقال مدير المكتب عبد الحميد قرقد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، «هناك متابعة لجميع الإجراءات الاحترازية للتقليل من خطر فيروس كورونا»، مشيرًا إلى «إجراء عمليات المسح الحراري لجميع المسافرين القادمين من الخارج، وتجهيز عيادة متنقلة مجهزة بجميع الإمكانات للكشف المبدئي في حال الاشتباه بإصابة أي مسافر».

ونوه إلى التواصل مع المسافرين القادمين بعد فحصهم بالكاميرات، مشيرًا إلى الحصول على بياناتهم الخاصة للمتابعة والتأكد من حالتهم الصحية بالتواصل عبر الهاتف أو الزيارات المنزلية، ومن ثم إعداد تقرير«فوري- يومي- شهري»

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وأشار إلى أن «الإجراءات الاحترازية سارية في جميع أنحاء مصراتة؛ لمراقبة جميع المرافق الصحية، ورصد أية حالة مرضية»، لافتًا إلى «إبلاغ فنيي الرصد واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الاشتباه، حيث تم تجهيز 4 غرف بمستشفى مصراتة للأمراض الصدرية بدعم من وزارة الصحة».

وزار فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، صباح السبت، مطار مصراتة الدولي؛ للوقوف على إجراءات المسح الحراري للمسافرين القادمين من الخارج، الرامية لمنع دخول فيروس «كورونا» إلى ليبيا.

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