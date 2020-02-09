السيسي يدعو إلى «مقاربة شاملة» لحل الأزمة الليبية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى «مقاربة شاملة لحل الأزمة الليبية تتعاطى مع جميع جوانبها»، وذلك في كلمة أمام جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا والساحل.

وأكد السيسي أن «الترابط بين الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل يحتم علينا العمل على التوصل إلى مقاربة شاملة من خلال جهد مشترك لدعم الجهود الوطنية لدول الساحل الخمس لمعالجة التحديات المركبة التي تواجهها تلك المنطقة»، حسب الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية مساء السبت.

اقرأ أيضا: السيسي: مستعدون لاستضافة قمة لإنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

وأوضح الرئيس المصري أنه برغم أهمية التركيز على الشق الأمني من الأزمة الليبية في «ظل تهديدات إرهابية وأخرى تتعلق بانتشار الجريمة المنظمة واحتمالات تزايد مأساة المهاجرين الأفارقة». إلا أنه طالب بألا تنصرف الأنظار عن دعوة مصر بـ«ضرورة المقاربة الشاملة للأزمة الليبية من خلال التعاطي مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وفي كلمته اليوم أمام القمة في أديس أبابا اليوم الأحد، أعلن السيسي استعداد مصر لاستضافة قمة منظمة الاتحاد الأفريقي الطارئة لإنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب التي اقترحها مجلس السلم والأمن الأفريقي.