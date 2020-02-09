استئناف الدراسة في مدارس أبوسليم باستثناء مناطق الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 فبراير 2020, 03:40 مساء
وكيل وزارة التعليم عادل جمعة في فصل بأحد مدارس أبوسليم، 9 فبراير 2019. (وزارة التعليم)

استأنفت المدارس في بلدية أبوسليم الدراسة، الأحد، وفق الخطة الموضوعة باستثناء تلك الواقعة في مناطق الاشتباكات، وفقما أعلن مراقب التعليم، محمود الرايس.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الرايس قوله: «إن كافة المدارس شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب والمعلمين في أول يوم لعودة الدراسة، فاق ما نسبته 80% من إجمالي الكثافة الطلابية والتربوية بالمدارس».

وأجرى وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة، جولة ميدانية؛ لمتابعة استئناف الدراسة بمختلف المراحل التعليمية وعودة التلاميذ للمقاعد الدراسية بعد توقفها لعدة أسابيع في عدد من المدارس التابعة لمراقبة التعليم ببلدية حي الأندلس.

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واطلع الوكيل والوفد المرافق له خلال الجولة على سير الدراسة، ووقف عن كثب على واقع سير العملية التعليمية بالمنطقة بعد توقفها لمدة ناهزت الشهرين؛ بسبب حرب العاصمة طرابلس.

واطمأن الوكيل خلال الزيارة على استئناف وانتظام الدراسة بالمدارس، والتقى عددًا من التلاميذ واستمع لمخاوفهم وملاحظاتهم، وحثهم على الجد والاجتهاد في الدراسة والمثابرة عليها حتى يحققوا التفوق والنجاح، وفق الوزارة.

يشار إلى أن الوزارة قررت تعليق الدراسة في البلدية يوم 19 ديسمبر الماضي؛ نتيجة ارتفاع حدة الاشتباكات وتزايد سقوط القذائف على المنطقة.

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