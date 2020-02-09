توزيع شحنة أسطوانات غاز الطهي في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 فبراير 2020, 02:48 مساء
شاحنة تحمل اسطوانات غاز. (أرشيفية: وال)

باشرت لجنة متابعة الوقود والغاز في مدينة بني وليد توزيع أسطوانات غاز الطهي على مواطني المدينة، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال) في البيضاء.

وكانت اللجنة تسلمت شحنة من غاز الطهي الإثنين الماضي بعد التنسيق بين المجلس البلدي بني وليد والزاوية، وبعد إكمال الإجراءات انطلقت عملية التوزيع أمام ساحة بيوت الشباب بالقرب من نادي الظهرة الرياضي.

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وأكدت اللجنة أنها ستتسلم شحنة أخرى الأسبوع المقبل لتوفير الغاز للمواطنين في المدينة ضمن مساعي المجلس البلدي لإنهاء أزمة نقص الوقود والغاز التي تعاني منها المدينة منذ فترة طويلة.

واستقبلت بني وليد الأسبوع الماضي شحنة تشمل 1960 أسطوانة غاز طهي إلى مدينة بني وليد، بتنسيق مسبق بين المجلس البلدي ونظيره في الزاوية.

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