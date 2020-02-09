وزارة الصحة الجزائرية: لا أعراض إصابة بـ«كورونا» على الليبيين القادمين من الصين

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأحد 09 فبراير 2020, 01:42 مساء

أكدت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، عدم ظهور أي أعراض مرتبطة بالإصابة بفيروس «كورونا» المستجد على الرعايا الليبيين الذين تم حجزهم بفندق بعد نقلهم الأسبوع الماضي من ووهان الصينية.

وأوضحت الوزارة  في بيان رسمي أن «المواطنين الجزائريين والليبيين والموريتانيين الذين جرى إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية التي تفشى فيها المرض تم وضعهم في الحجر الصحي على مستوى فندق ومتابعة وضعيتهم الصحية من طرف فريق طبي متخصص»، وبينت «انعداما تاما للأعراض المرتبطة بهذا المرض لديهم».

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وأخضعت السلطات الجزائرية جميع هؤلاء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لتدابير الحجر الصحي لمدة 14 يوما. ووصل ثلاثة طلاب ليبيين إلى الجزائر من أصل ستة على متن رحلة للخطوط الجوية الجزائرية منتصف الأسبوع الماضي قادمة من ووهان الصينية معقل فيروس «كورونا» فيما فضل ثلاثة آخرون البقاء في المدينة المنكوبة وعدم العودة إلى ليبيا أو الجزائر.

وأعلنت 27 دولة عن حالات مؤكدة بها، وتم تسجيل حالتي وفاة بكل من الفلبين وهونغ كونغ. وسجلت الصين وفاة 780 شخصا، في حصيلة تزيد على تلك التي حصدها وباء «سارس» في العامين 2002-2003 في العالم وحصدت أرواح 774 شخصاً.

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