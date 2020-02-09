غوتيريس في القمة الأفريقية: الحل السياسي وحده سيجلب السلام إلى ليبيا

الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى «وضع حد للصراع في ليبيا»، وذلك خلال افتتاح القمة الأفريقية في أديس أبابا الأحد.



وقال خلال كلمة أمام القمة التي انطلقت في وقت سابق اليوم تحت شعار «إسكات الأسلحة»: «الحل السياسي وحده ما سيجلب السلام».

من جهته، وفي كلمة أمام القمة، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن «تثبيت الهدنة القائمة في ليبيا هي من أهم الأولويات الآن»، وذلك خلال افتتاح القمة الأفريقية في أديس أبابا.

وحدد أبوالغيط، في كلمته أولويات أخرى وهي «الوصول إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار ومراقبته، وإيقاف كافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وتنفيذ المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية المتفق عليها في برلين، وذلك كله وفق المرجعيات العامة لاتفاق الصخيرات».

اقرأ أيضا: أبو الغيط أمام القمة الأفريقية: تثبيت الهدنة في ليبيا «أهم الأولويات»



وأوضح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، في كلمته: «نحتاج إلى جميع الشركاء الدوليين لحل الأزمة الليبية».



ويسعى رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء إلى تعزيز مشاركتهم في الوساطات في عدد من النزاعات المسلحة التي تمزق القارة على الرغم من الإخفاقات السابقة. يشار إلى أن المنظمة أخفقت في تنفيذ التعهد الذي قطعته في العام 2013 بـ«إنهاء كل الحروب في أفريقيا بحلول 2020».