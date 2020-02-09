أبو الغيط أمام القمة الأفريقية: تثبيت الهدنة في ليبيا «أهم الأولويات»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن «تثبيت الهدنة القائمة في ليبيا هي من أهم الأولويات الآن»، جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الأحد، في افتتاح القمة الأفريقية في أديس أبابا.

وحدد أبوالغيط، في كلمته، أولويات أخرى، هي: الوصول إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار ومراقبته، وإيقاف كافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وتنفيذ المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية المتفق عليها في برلين، وذلك وفق المرجعيات العامة لاتفاق الصخيرات».

فيما أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، في كلمته أمام القمة قائلا: «نحتاج إلى جميع الشركاء الدوليين لحل الأزمة الليبية».

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وافتتحت القمة السنوية للاتحاد الأفريقي صباح اليوم الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار «إسكات الأسلحة»، ويسعى رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء إلى تعزيز مشاركتهم في الوساطات في عدد من النزاعات المسلحة التي تمزق القارة على الرغم من الإخفاقات السابقة، حسب وكالة «فرانس برس».

يشار إلى أن المنظمة أخفقت في تنفيذ التعهد الذي قطعته في العام 2013 بـ«إنهاء كل الحروب في أفريقيا بحلول 2020».