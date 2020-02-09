مسؤول ألماني بعد اجتماع (5+5): لا فائزين إذا استؤنفت النزاعات العسكرية

المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا، بوزارة الخارجية الألمانية السفير كريستيان باك. (الإنترنت)

طالب المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا، بوزارة الخارجية الألمانية السفير كريستيان باك بضرورة «الحفاظ على التزامات مؤتمر برلين الآن والتوصل إلى وقف تام ودائم للأعمال العدائية».

جاء ذلك في معرض تعليق على إعلان البعثة الأممية عدم توصل طرفي اللجنة العسكرية «5+5» في جنيف إلى تفاهم حول طرق إعادة الحياة الطبيعية لمناطق الاشتباكات. وقال باك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويترز»، الأحد «لن يكون هناك فائزون إذا استؤنفت النزاعات العسكرية».

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وأقترحت البعثة الأممية، في بيان السبت، يوم 18 فبراير موعدا جديدا لاستئناف اجتماعات اللجنة، مشيرة إلى إنها لاحظت «وجود توافق بين طرفي» اللجنة على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12 يناير الماضي، وأهمية احترامها وتجنب خرقها.

يشار إلى أن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بقصر الأمم المتحدة في جنيف التي انطلقت الاثنين الماضي «لم تكن مباشرة»، فيما من المقرر أن يعود طرفاها «إلى قيادتيهما في ليبيا لبحث نتائج جلسات جنيف»، وفق المبعوث الأممي غسان سلامة.

ويشكل عمل هذه اللجنة - التي تتكون من 5 ممثلين عن كل من حكومة والوفاق والقيادة العامة - أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة كأحد مقررات مؤتمرات برلين في يناير الماضي، فيما من المقرر انعقاد المسار الاقتصادي في القاهرة في وقت لاحق اليوم.