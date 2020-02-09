بلدية زليتن تناقش مع الاتحاد الأوروبي المشروعات المقترحة بمبادرة نيقوسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 فبراير 2020, 09:31 صباحا
عميد بلدية زليتن مفتاح الطاهر احمادي لتقي وسفير الاتحاد الاوروبي آلن بوجيا الإثنين الماضي في تونس. (بلدية زليتن)

ناقش عميد بلدية زليتن مفتاح الطاهر احمادي مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا الإثنين الماضي المشاريع المتوقفة في العام 2019، والمشروعات المقترحة في مبادرة نيقوسيا لسنة 2020م، في مقر البعثة الأوروبية بتونس.

وذكرت بلدية زليتن، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «زليتن جزء من مشاريع المبادرة مثل تدريب عدد من الصيادين بشهر ديسمبر الماضي»، مشيرة إلى أن «الاتحاد الأوروبي قدم دعما ماليا لبعض المشاريع الصغرى لفئة الشباب ضمن مشروع السلام الإيجابي». يشار إلى أن بلدية زليتن انضمت إلى هذه المبادرة سنة 2017م.

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حضر الاجتماع أيضا منسقو البلديات الشريكة بمبادرة نيقوسيا؛حيث مثّل بلدية زليتن في هذا الاجتماع السيد عميد البلدية ومصطفي الجويلي منسق البلدية في المبادرة. كما حضر الاجتماع مندوبون عن بعض المنظمات والهيئات الشريكة بمبادرة نيقوسيا

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