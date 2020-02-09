الثني: تعليمات مشددة للاهتمام بالمواقع التاريخية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 فبراير 2020, 08:51 صباحا
الثني خلال اجتماع مع رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري 8 فبراير. (بلدية بنغازي)

أصدر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني «تعليمات مشددة للاهتمام بالمواقع التاريخية في مدينة بنغازي، مع إضفاء طابع خاص للمدينة في تصميمها المعماري للمشاريع المقبلة».

وقالت الصفحة الرسمية لبلدية بنغازي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «تعليمات الثني جاءت خلال اجتماع عقده في مقر إقامته بمدينة بنغازي السبت مع رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، ومدير مكتب المشروعات أسامة مصطفى الكزة».

وتضم مدينة بنغازي 1200 موقع أثري تم حصرها وتوثيقها عن طريق مراقبة الآثار في بنغازي.

وشدد رئيس الحكومة الموقتة على العمل على إنشاء مكتبة عامة في مدينة بنغازي، مناقشاً «سير عمل صيانة المواقع التاريخية للمدينة ونسب الإنجاز في صيانة كل من منارة سيدي اخريبيش والكورنيش»، وفق بلدية بنغازي.

وتطرق الثني إلى حوصلة لكافة مشاريع البلدية والحكومة ولجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، ونسب الإنجاز فيها وأبرز العراقيل التي تواجهها وآليات تذليلها.

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