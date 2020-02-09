شركة الكهرباء: عودة التيار لـ«عمارات سيدي المصري» خلال ساعات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 فبراير 2020, 02:10 صباحا
جانب من أعمال صيانة محطة تحويل الكهرباء المحترقة بمنطقة عمارات سيدي المصري، 9 فبراير 2020. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عودة الكهرباء خلال الساعات القليلة القادمة إلى منطقة عمارات سيدي المصري بالعاصمة طرابلس، التي تعرضت لانقطاع مفاجئ للتيار جراء احتراق محطة تحويل الكهرباء بها فجر أمس السبت.

وقالت الشركة إن عناصر فرق الصيانة بدائرة توزيع الهضبة انتهوا من تركيب محطتين جديدتين بديلتين للمحطة المحترقة «جهد 400/11»، كما ركبوا أيضًا كوابل جديدة «ضغط عالي ومنخفض»، وذلك حسب بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا بالصور.. حريق بمحطة كهرباء عمارات سيدي المصري في طرابلس

كما تفقد مدير أمن طرابلس العميد الدكتور أسامة عويدان، رفقة رئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس، العميد ناجي زوبي، ورئيس مكتب الشرطة العربية والدولية، العميد عبد الحميد الغزالي، موقع المحطة؛ للوقوف على أسباب الحريق والآثار التي خلفها، حسب البيان.

يشار إلى أن الحريق الذي لم تعلن بعد أسباب اندلاعه، تسبب في تلف محولين قدرة «1000 ك.ف» لكل محول، وتلف خلايا الضغط العالي ولوحات توزيع الضغط المنخفض «1600 أمبير»، إضافة إلى إتلاف الكوابل داخل المحطة.

جانب من أعمال صيانة محطة تحويل الكهرباء المحترقة بمنطقة عمارات سيدي المصري، 9 فبراير 2020. (شركة الكهرباء)
جانب من أعمال صيانة محطة تحويل الكهرباء المحترقة بمنطقة عمارات سيدي المصري، 9 فبراير 2020. (شركة الكهرباء)
جانب من أعمال صيانة محطة تحويل الكهرباء المحترقة بمنطقة عمارات سيدي المصري، 9 فبراير 2020. (شركة الكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جندي تايلاندي يطلق النار عشوائيا ويقتل 20 شخصا (فيديو)
دولى
رئيس مجلس الأمة الكويتي يرمي «خطة السلام الأميركية» في سلة المهملات
عربى
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشاعر جعفر الحبوني
ثقافة وفن
فيصل علي: المال و«البيزنس» لا يصنعان الفنان
ثقافة وفن
ترامب يقيل سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي لإدلائه بشهادته في تحقيقات العزل
دولى
ارتفاع وفيات فيروس «كورونا» في الصين إلى 717 شخصا
دولى
منظمة الصحة: العالم يواجه نقصا في معدات الحماية من فيروس «كورونا»
دولى
بومبيو: أميركا تقدم 100 مليون دولار للصين وغيرها لمكافحة فيروس «كورونا»
دولى
ليبيا تخسر من أنغولا وتضيع حلم مونديال كرة الصالات
رياضة محلية
مدير مركز تنمية الصادرات: منتجات عديدة لها ميزة تنافسية والتمور وزيت الزيتون ...
ليبيا
سلامة يكشف سبب تأخر انطلاق المسار السياسي
ليبيا
«حصار النفط» يهدد بنزيف حاد في احتياطي النقد الأجنبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الجراد وجبة خفيفة شهية لدى بعض الكويتيين