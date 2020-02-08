مصدر دبلوماسي لـ«بوابة الوسط»: اجتماعات المسار الاقتصادي تبدأ الأحد بالقاهرة

المبعوث الأممي غسان سلامة خلال تقديمه إحاطة عن التطورات في ليبيا إلى مجلس الأمن، 30 يناير 2020. (البعثة الأممية)

قال مصدر دبلوماسي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن اجتماعات المسار الاقتصادي المنبثق عن مخرجات مؤتمر برلين، ستبدأ في العاصمة المصرية القاهرة صباح غد الأحد، بعد اكتمال وصول المشاركين فيها.

وكان مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، أعلن خلال إحاطته رقم «17» إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الوضع في ليبيا، في 30 يناير الماضي، توجيه «الدعوات إلى اجتماع اقتصادي ثان حول ليبيا يعقد في القاهرة بالتاسع من فبراير».

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يشار إلى أن العاصمة الألمانية برلين استضافت في 19 يناير الماضي، مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا شاركت فيه 12 دولة وأربع منظمات دولية وإقليمية، اختتم بالمصادقة على وثيقة تحث المشاركين على دعم وقف الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 12 يناير الماضي، والامتناع عن التدخل في الشؤون الليبية، ووقف توريد السلاح.