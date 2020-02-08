وزير «صحة الموقتة» يبحث الإجراءات الوقائية في مركز طبرق الطبي

وزير صحة الموقتة الدكتور سعد عقوب خلال اجتماع بمركز طبرق الطبي, 8 فبراير 2020 (الإنترنت)

بحث صباح اليوم السبت وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، مع مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبد الله الجالي، الإجراءات الوقائية القائم بها المركز للتصدي لأى طارئ طبي قد يحدث.

وقال معتز الحاسي المسؤول الإعلامي لمركز طبرق الطبي إلى «بوابة الوسط»، أن الاجتماع الذي حضره نائب مدير عام المركز الدكتور فتحي السنيني، ومدير إدارة الشؤون الطبية بالمركز الدكتور عدنان بودية، شهد اطلاع الوزير على التقرير السنوي لعام 2019 للمركز واللجنة المركزية للعلاج طبرق.

وناقش وزير الصحة خلال اجتماعه، نسب الإنجاز للمشاريع الهندسية داخل المركز، وأثنى على جهود لجنة العطاءات المتابعة لهذه المشاريع والتي وصلت نسب الإنجاز فيها لخطوات متقدمة.