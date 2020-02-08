توزيع 23 شاحنة غاز في طبرق و5 شاحنات لمدينة البيضاء

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 08 فبراير 2020, 09:59 مساء
شاحنة أسطوانات غاز, (أرشيفية : الإنترنت)

وزع مستودع غاز طبرق صباح اليوم السبت، 23 شاحنة غاز لمدينة طبرق و5 شاحنات للبيضاء، ليبقى العدد الإجمالي المنتج 7840 أسطوانة.

وقال المسؤول الإعلامي لشركة البريقة بطبرق صدام حسين، لـ «بوابة الوسط»، إن مستودع الغاز يقوم بعمله على أكمل وجه، إذ يقوم يوميًّا بإنتاج الغاز ويغطي المنطقة من إمساعد شرقًا إلى الأبرق غربًا حتى الجغبوب جنوبًا، بالإضافة لدعم البيضاء أسبوعيًّا بعشرة شاحنات من الغاز.

وأضاف حسين، «ما زالت هناك سماسرة في طبرق يقومون بالإتجار بمادة الغاز المدعوم، الذي من المفترض أن يصل إلى المواطن، وعلى جهاز الحرس البلدي بطبرق أن يقوم بعمله على الوجهة الأمثل».

وغادرت ناقلة الغاز الكونكورد منصة الرصيف النفطي بنغازي فجر الأربعاء الماضي، بعد أن قامت بضخ وتفريغ 6277 مترًا مكعبًا، أي ما يعادل 3498.172 طن متري من غاز الطهي (L.P.G) بخزانات الشركة بمستودع رأس المنقار.

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