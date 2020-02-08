ضبط امرأتين تبيعان الذهب المغشوش في بنغازي وإجدابيا وطبرق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 فبراير 2020, 09:04 مساء

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، من ضبط امرأتين تقومان بعمليات نصب واحتيال وغش في بيع الذهب على أساس أنه عيار 21، بعد ورود عدة بلاغات من أصحاب محلات بيع الذهب في المدينة. 

وبحسب بيان لمديرية أمن بنغازي اليوم، فإن المرأتين انتشرت صورهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتبليغ عنهما واتهامهما بعمليات النصب والاحتيال والغش في بيع الذهب.

وأوضح البيان أنه بعد جمع وتأكيد المعلومات حول المرأتين، تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي، من تحديد مكان تواجدهما في مدينة إجدابيا وضبطهما، بعد أخذ الإذن من مدير نيابة إجدابيا.

ولفت البيان إلى أن المتهمتين اعترفتا بأن كلًّا منهما قامت ببيع الذهب المغشوش في مدن بنغازي وإجدابيا والمرج والبيضاء وطبرق، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإحالة إلى جهات الاختصاص.

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