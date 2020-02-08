غوتيريس يؤيد قيام الاتحاد الأفريقي بـ«دور أكبر» للوساطة في الأزمة الليبية

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش (أرشيفية : أ ف ب)

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم السبت، تأييده لقيام الاتحاد الأفريقي بدور أكبر للوساطة في الأزمة الليبية، قائلا إنه يتفهم «استياء» هذه المنظمة التي لا تزال «مستبعدة» عن هذا الملف.

وقال غوتيريس، خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا، حيث يحضر الأحد والإثنين القمة السنوية للاتحاد الأفريقي، «نعتقد أنه من الضروري جدا إشراك الاتحاد الأفريقي في مساعي البحث عن حل للنزاع الليبي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكان الاتحاد الأفريقي اشتكى في الآونة الأخيرة من أنه «يجري تجاهله بشكل منتظم» في الملف الليبي الذي تديره الأمم المتحدة بشكل خاص.

وأضاف غوتيريس «أتفهم تماما هذا الاستياء، لقد استبعدت أفريقيا في الشأن الليبي» داعيا الى تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إذ يرغب الأخير الذي اختار لقمة أديس ابابا هذا العام عنوان «إسكات السلاح»، بأن يكون فعالا أكثر في المستقبل في حل النزاعات الأفريقية ويرغب في إيجاد «حلول أفريقية» لها.

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وأشاد غوتيريس بمبادرة منتدى المصالحة التي اتخذت في نهاية يناير الماضي، خلال قمة نظمتها لجنة الاتحاد الأفريقي حول ليبيا في الكونغو-برازافيل، قائلا «ندعم بالكامل المنتدى الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي».

وتابع أن «مهمة الأمم المتحدة في طرابلس مستعدة لكي تستقبل في مقارها ممثلية للاتحاد الأفريقي، ونؤيد مشاركته في كل مجموعات العمل الليبية».