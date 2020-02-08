قنونو: «الكتيبة 301» تشتبك مع قوات لـ«القيادة العامة» في شارع المطبات بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 فبراير 2020, 05:05 مساء
الناطق باسم قوات الجيش التابع لحكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، (أرشيفية : الإنترنت)

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، إن الكتيبة 301 التابعة لقوات المنطقة العسكرية الوسطى اشتبكت، اليوم السبت، مع ثلاث آليات مسلحة وتجمع للمشاة التابعين لقوات القيادة العامة، بشارع المطبات في طرابلس.

وأضاف قنونو، أن اشتباكات اليوم جاءت بعد أن كررت قوات القيادة العامة خرق وقف إطلاق النار «مهددة حياة المدنيين في الأحياء السكنية خلف خطوط القتال بالعاصمة طرابلس»، حسب بيان له على صفحة عملية «بركان الغضب» على موقع «فيسبوك».

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