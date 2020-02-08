الشرطة العسكرية في بنغازي تضبط صواريخ ودانات دبابات وذخائر في إحدى المزارع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 فبراير 2020, 04:41 مساء
ضبط كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة في إحدى مزارع بنغازي. (وال)

عثرت الشرطة العسكرية ببنغازي على حاوية بها كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة في إحدى مزارع المدينة، تشمل ذخائر وصواريخ ودانات دبابات وأسلحة ثقيلة.

جاء ذلك بعد تحريات ومداهمة للمزرعة، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

فيما أكد آمر مكتب التحري والقبض بالشرطة العسكرية بنغازي النقيب حميد العجل، في تصريحات صحفية، أن معلومات وردت حول هذه المزرعة مما دعا أعضاء المكتب للتحرك إليها.

وأضاف أنهم قاموا بضبط مجموعة من الذخائر والصواريخ، إضافة إلى دانات دبابات وأسلحة ثقيلة، فيما تم القبض على صاحب المزرعة وتقديمه للجهات المختصة.

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