ميناء مصراتة البحري يعلن عدم تسجيل حالات اشتباه لأي أمراض تنفسية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 فبراير 2020, 04:03 مساء
مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء مصراتة البحري، سالم السفيتي, (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء مصراتة البحري، سالم السفيتي، عدم تسجيل حالات اشتباه لأي أمراض تنفسية خلال الفترة الماضية، وفق مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم السبت.

ويرفع المركز حالة التأهب والاستعداد على كامل التراب الليبي، خاصة داخل المنافذ البرية والجوية والبحرية؛ للتقليل من خطر دخول فيروس «كورونا» إلى البلاد، من خلال مكاتب الرقابة الصحية الدولية.

فريق طبي يصل إلى ميناء الخمس البحري لمتابعة منع «كورونا» من دخول ليبيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إرسال فريق طبي إلى مكتب الرقابة الصحية الدولية بميناء الخمس البحري، اليوم السبت؛ لمتابعة إجراءات الوقاية من دخول فيروس «كورونا» إلى ليبيا عبر البحر.

ويتكون الفريق الطبي من المنسق الوطني للرصد والتقصي بالمركز محمد الفقيه، ومدير الإعلام الصحي محمد الجازوي، وعضوي إدارة الرصد والتقصي بالمركز مالك بن عثمان وعلي بن حسين، حسب صفحة المركز على موقع «فيسبوك».

والتقى الفريق الطبي مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء الخمس البحري عمران أوليطي، واطلع على سير العمل داخل المكتب، من حيث الإجراءات المتبعة للوقاية من خطر دخول فيروس «كورونا» إلى ليبيا عبر المسار البحري.

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