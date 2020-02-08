عقوب: 8 حالات مصابة بأنفلونزا موسمية في البيضاء ولا وجود لـ«كورونا»

وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب. (أرشيفية: الإنترنت).

أكد وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب تسجيل 8 حالات مصابة بالأنفلونزا في مدينة البيضاء، نافيا وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال عقوب في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الحالات الثمانية بخير، موضحا أنهم مصابون بـ«أنفلونزا موسمية، وموسمية قريبة لأنفلونزا الخنازير».

وأشار إلى أن أطباء الوزارة سحبوا عينات من تلك الحالات وأرسلوها إلى فرع منظمة الصحة العالمية في تونس ليتبين أن 6 حالات مصابة بأنفلونزا موسمية، وحالتين بأنفلونزا موسمية قريبة لأنفلونزا الخنازير.

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ونوه بأن الوزارة «اتخذت جميع الإجراءات اللازمة، ووضعت الحالات في حجر صحي لضمان عدم انتشار المرض، وحتى الآن فإن جميع المصابين بخير، ومنهم من غادر المستشفى بالفعل ولم تسجل أي حالات مشابهة في مدن أخرى».

وشدد على أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي ينتشر خصوصا في الصين، مشيرا إلى تفعيل جميع نقاط الرقابة على المنافذ الخاضعة للحكومة الموقتة في مطاري طبرق وبنينة ومينائي طبرق وبنغازي ومنفذ امساعد البري، كما تم تخصيص غرف حجر طبي للوافدين من الصين عبر تلك المنافذ، فضلا عن توزيع الكاشف الحراري على جميع المنافذ وكاميرا حرارية في مطار بنينة الجوي لكثافة عدد المسافرين فيه.