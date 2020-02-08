إعادة تشغيل الوحدات المتوقفة في محطة جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 فبراير 2020, 01:59 مساء
الوحدة الثانية في محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية. (صفحة شركة الكهرباء على فيسبوك)

قالت الشركة العامة للكهرباء إنها أعادت تشغيل ثلاث وحدات غازية بمحطة جنوب طرابلس، اليوم السبت، وذلك بعد تنظيف مصفيات الهواء.

وأوضحت الشركة أن مهندسيها وفنييها نجحوا في إعادة تشغيل الوحدات الغازية الثانية والثالثة والخامسة بالمحطة، التي كانت مغلقة نتيجة تكدس القمامة بالقرب منها، فضلا عن تصاعد الأدخنة التي أدت إلى إغلاق المصفيات، حسبما جاء في حسابها بموقع «فيسبوك».

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وطالبت الشركة بـ«حل عاجل لمشكلة تكدس القمامة الملاصقة لمحطة جنوب طرابلس للحفاظ على سلامة العاملين واستقرار عمل الوحدات الغازية».

وتوقفت محطة جنوب طرابلس بالكامل عن العمل صباح اليوم وفقد ما قيمته 400 ميغاوات بسبب انسداد مصفيات الهواء وخروج الوحدات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة عن الخدمة. ولم تقدر الشركة على تصريف الطاقة المنتجة بسبب إصابة أغلب دوائر النقل الرئيسية في جنوب طرابلس، وأدى ذلك إلى زيادة العجز في الشبكة الكهربائية.

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