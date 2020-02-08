مسح حراري للمسافرين في مطار مصراتة لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 فبراير 2020, 01:41 مساء
مسافرون يخضعون للمسح الحراري في مطار مصراتة , 8 فبراير 2020 (الإنترنت).

زار فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض مطار مصراتة الدولي اليوم، السبت، للوقوف على إجراءات المسح الحراري للمسافرين القادمين من الخارج إلى المطار، لمنع دخول فيروس «كورونا» إلى ليبيا، حسب بيان صادر عن المطار.

وتكون الفريق من أعضاء إدارة الرصد والاستجابة السريعة بمركز مكافحة الأمراض، الذي وضع حالة التأهب والاستعداد داخل المنافذ البرية والجوية والبحرية للتقليل من خطر دخول فيروس «كورونا» إلى البلاد.

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كان المركز أعلن صباح اليوم إرسال فريق طبي إلى مكتب الرقابة الصحية الدولية بميناء الخمس البحري لمتابعة إجراءات منع «كورونا» من الوصول إلى ليبيا عبر البحر.

الفريق الطبي المكلف متابعة المسافرين وفحصهم في مطار مصراتة. (الإنترنت).
جانب من عمليات المسح الحراري في مطار مصراتة (الإنترنت).
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