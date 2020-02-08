السوق الموازية: خسائر أسبوعية للعملات الدولية أمام الدينار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 فبراير 2020, 12:51 مساء

منيت العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية بخسائر أسبوعية، إذ بدأت أسعارها هذا الأسبوع بانخفاض تراوحت نسبته بين 2%  للدولار و2.6% للإسترليني أمام الدينار الليبي، مقارنة بما كانت عليه مطلع الأسبوع الماضي.

لكن أسعار تلك العملات لم تتغير كثيرا اليوم السبت، عما سجلته أول من أمس الخميس.

وبالنسبة للعملة الأميركية فقد نزل الدولار إلى 4.26 دينار، مقابل 4.355 دينار السبت الماضي، وأيضا العملة الأوروبية، إذ تراجع اليورو إلى 4.67 دينار مقابل 4.78 دينار.

وكذلك العملة البريطانية، التي بدأت تعاملاتها اليوم عند 5.50 دينار وهو السعر نفسه الذي أقفلت عليه أول من أمس، إلا أنه على أساس أسبوعي يكون الجنيه الإسترليني قد هبط بنسبة 2.6% أمام الدينار، مقابل 5.65 دينار سجله السبت الماضي.

كما تعرضت كل من العملة التركية والتونسية لخسائر أسبوعية، وإن بنسبة أقل أمام العملة الليبية، إذ بدأت الليرة التركية اليوم بسعر 0.71 دينار، مقابل 0.73 دينار السبت الماضي، وكذلك الدينار التونسي عند 1.51 دينار، مقابل 1.55 دينار.

 

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