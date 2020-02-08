مدير «جودة التعليم» يبحث تسريع معادلة مؤهلات الطلاب الراغبين في الدراسة بتركيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 فبراير 2020, 09:29 صباحا
مدير مركز ضمان جودة المؤسسات التعليمية في اجتماعه مع مسؤولين بمجلس التعليم العالي التركي بأنقرة. (الإنترنت).

اتفق مدير مركز ضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية، محمد العتوق، مع الجانب التركي على عقد لقاءات ثنائية لإيجاد آلية لتسريع معادلة المؤهلات الخاصة بالطلاب الليبيين الراغبين في الدراسة أو العمل في تركيا.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها العتوق إلى تركيا، واجتماعه في أنقرة مع مديرة المعادلات والاعتراف بمجلس التعليم العالي التركي سونور شيتين ونائبتها فاطمة أوزتورك، لبحث «سبل التعاون والتنسيق للاستفادة من خبراتهم وتجربتهم في هذا المجال والمساعدة في تأهيل العاملين بالمركز في مجال المعادلات والاعتراف، لا سيما تبادل المعلومات بين الطرفين»، حسب صفحة وزارة التعليم بحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن معادلة المؤهلات الخاصة بالطلاب الليبيين في تركيا كانت تستغرق سنتين «نتيجة لعدم وصول الردود من المؤسسات الليبية من خلال سفارة تركيا بطرابلس»، مشيرة إلى الاتفاق على وضع «برنامج وآلية للتعامل المباشر لتسريع الردود الخاصة باعتراف المؤسسات التعليمية الليبية وتزويد معلومات عن برامجها التعليمية».

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