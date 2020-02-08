بلدية مصراتة تنفي الاتفاق مع «بني ليد» على فتح بوابة «دوفان»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 فبراير 2020, 01:28 صباحا
شعار بلدية مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى المجلس البلدي مصراتة في وقت متأخر مساء الجمعة، ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الاتفاق مع بلدية بني وليد على فتح بوابة «دوفان» الواقعة بين البلديتين.

وأكد المجلس في بيان على صفحته بموقع «فيسبوك»، أنه لم يتم أي تواصل رسمي بهذا الأمر، و«الذي تقتضي الظروف الحالية البث فيه بمعية المنطقة العسكرية الوسطى»، وحذر المواطنين من خطورة الانجرار وراء الشائعات، ودعاهم إلى استيقاء الأخبار من المصادر الموثوقة.

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يشار إلى أن «الأوضاع الأمنية والعسكرية» التي تعيشها مصراتة كانت سببًا لإعلان غرفة الطوارئ بها، عن استمرار إيقاف الدراسة بالبلدية بجميع مراحلها التعليمية العامة والخاصة.

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