وكيل «تعليم الوفاق» يتابع استعدادات عودة الدراسة ببلدية أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 فبراير 2020, 11:46 مساء
وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق (وسط) عادل جمعة خلال جولة تفقدية بمراقبة تعليم أبوسليم، 7 فبراير 2020. (تعليم الوفاق)

تابع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، مساء اليوم الجمعة، خلال زيارة تفقدية لبلدية أبوسليم استعدادات مراقبة التعليم بالبلدية ومصلحة المرافق التعليمية لعودة الدراسة الأحد المقبل.

وتفقد الوكيل تجهيز مدرسة «التحرير» بعد انتهاء المصلحة من صيانتها لتستقبل طلاب عددًا من المدارس المقفلة بالبلدية، كما تفقد سير العمل بالقسم المالي الذي يعكف علي إعداد وتجهيز علاوة الحصة استعدادًا لصرفها في حسابات المعلمين خلال اليومين القادمين، حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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بدوره، أشاد مراقب تعليم أبوسليم، محمد الرايس، بتعاون بلدية أبوسليم، ولجنة الأزمة، ومصلحة المرافق التعليمية مع المراقبة في خطتها لعودة الدراسة بالبلدية بعد توقفها لأسباب أمنية، وأوضح أن المراقبة بالتنسيق مع وزارة التعليم تعمل علي تنفيذ خطة دراسية «معدلة وخاصة» لاستكمال العام الدراسي رغم «الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة»، حسب البيان.

وكانت وزارة التعليم استعرضت أمس الخميس، خطة مراقبة تعليم أبوسليم لعودة الدراسة في البلدية، والصعوبات التي تواجهها. وتشمل الخطة عمل المدارس البعيدة عن مناطق الاشتباكات لفترتين دراسيتين، وتوفير الاحتياجات التي يتطلبها ذلك.

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