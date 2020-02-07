برلماني إيطالي يدعو أوروبا لإجراء تحليل جدي لأي مبادرة جديدة بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 فبراير 2020, 07:01 مساء
رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالي، رافائيلي ڤولپي. (آكي)

شدد برلماني إيطالي على ضرورة أن تقوم الدول الأوروبية بإجراء «تحليل جدي» لأي مبادرة جديدة بشأن ليبيا وتحديدا للجهات الفاعلة هناك، لافتا إلى أن «هناك هوامش لبعثة ما من جانب الأمم المتحدة إلى ليبيا» في إشارة لإمكانية إرسال بعثة مراقبة لوقف إطلاق النار في حال جرى التوافق على تثبيت الهدنة الهشة القائمة منذ 12 يناير الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» تصريحات لرئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (COPASIR) رافائيلي ڤولپي، التي أدلى بها لموقع إخباري، اليوم الجمعة، وقال فيها إن «مؤتمر برلين يجب ألا يتحول إلى ضوء أخضر للدول الأعضاء الأخرى، لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب في شمال أفريقيا».

وأوضح فولبي المنتمي لحزب الرابطة، أن تلك الإجراءات «ربما تتعارض علنًا مع مصالحنا الوطنية»، مؤكدا أن «أولويتنا تكمن في إبداء القرب من الشعب الليبي، وإنهاء الأعمال العدائية». ورأى أن في ليبيا «هناك هوامش للمشاركة الإيطالية في بعثة للأمم المتحدة» المرتقبة.

وبين البرلماني الإيطالي أن «الخطر يكمن في أن يبدو عمل دبلوماسي بحت، ضعيفاً دون وجود تعزيزات ميدانية له». مشددا على أنه «قبل أي مبادرة، يجب على أوروبا إجراء تحليل جدي للجهات الفاعلة الموجودة في ليبيا. عليها أن تتساءل عما إذا كان وجود روسيا وتركيا مؤقتًا أو يقع ضمن خطة جيوسياسية أوسع، وأنا أرجّح الإحتمال الثاني».

واختتم رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (COPASIR) حديثه بالقول إن «الروس استولوا على الموانئ في سورية، بينما تواصل تركيا تنفيذ مشروع عثماني جديد في الشرق الأوسط وأفريقيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بكين تفتح تحقيقا في وفاة طبيب كان أول المحذرين من «كورونا»
دولى
ترامب يؤكد مقتل زعيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية
دولى
ارتفاع وفيات فيروس «كورونا» في الصين إلى 630 شخصا
دولى
أبرز ما جاء في تصريحات سلامة عن اجتماعات لجنة (5+5) في جنيف
ليبيا
«فرانس برس»: ليبيون يشتكون من «التبعية للخارج» و«المرتزقة»
ليبيا
مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط»: شبهات حول دور البعثة في اختيار المشاركين بـ«حوار ...
ليبيا
«الأناضول»: روسيا تعرقل قرار مجلس الأمن الخاص باعتماد مخرجات مؤتمر برلين
ليبيا
«أسوشييتد برس»: تركيا أرسلت 4 آلاف مقاتل أجنبي إلى طرابلس
ليبيا
بالأسماء: النواب في طرابلس يرشحون خمسة أعضاء لـ«حوار جنيف» المرتقب
ليبيا
«النواب» يقر شروطا خمسة للمشاركة في حوار جنيف
ليبيا
هل تحول النفط إلى ورقة مساومة في ملف الأزمة الليبية؟
ليبيا
الهند تحذر من إلحاق الهزيمة بباكستان في غضون 10 أيام
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كشف علاجات محتملة لـ«كورونا» الجديد