سفير تركيا: نأمل أن تصل مفاوضات جنيف إلى نتائج إيجابية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 فبراير 2020, 01:22 مساء
لقاء السفير التركي لدى ليبيا سرهات أكسين بعدد من وجهاء طرابلس ومناطق أخرى، 6 فبراير 2020، (الأناضول)

علق السفير التركي لدى ليبيا سرهات أكسين على مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، التي تستضيفها جنيف، مبديا أمله «أن تفضي إلى نتائج إيجابية».

وقال أكسين إن بلاده «تميز بين من يعتدي ومن يستخدم حق الدفاع عن النفس في ليبيا»، منوها بدعم أنقرة للمساعي الدبلوماسية من أجل إحلال الأمن والاستقرار، حسب ما نقلته وكالة الأنباء التركية «الأناضول» من لقائه بوفد وجهاء مناطق طرابلس والساحل والوسطى والجبل.

وتابع: «الصديق الحقيقي يظهر في الأوقات العصيبة، وتركيا ستواصل الوقوف إلى جانب ليبيا والشعب الليبي على الدوام»، مشيرا إلى «الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين»، ونوه بمواصلة تركيا دعم حكومة الوفاق.

وتستضيف جنيف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي تضم عشرة ضباط رفيعي المستوى ممثلين عن حكومة الوفاق والقيادة العامة، حيث أكد المبعوث الأممي في ليبيا، غسان سلامة، أنها «حققت تقدما في مجالات عدة بشأن النزاع في ليبيا» برعاية البعثة الأممية، إلا أنه نبه قائلا: «أمامنا الكثير من نقاط التوافق» التي سيجري مناقشتها في الاجتماعات المقبلة بين الجانبين.

اقرأ أيضا: أبرز ما جاء في تصريحات سلامة عن اجتماعات لجنة (5+5) في جنيف

وقال سلامة للصحفيين أمس، إن «الوفدين يشعران بأهمية تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم»، وهو ما يركز عليه «المسار العسكري للحوار الليبي الذي هو أحد المسارات التي نحاول تنظيمها تنفيذا لقرارات مؤتمر برلين» الذي عقد يوم 19 يناير الماضي وشهد مشاركة دولية رفيعة المستوى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع وفيات فيروس «كورونا» في الصين إلى 630 شخصا
دولى
أبرز ما جاء في تصريحات سلامة عن اجتماعات لجنة (5+5) في جنيف
ليبيا
كيف تختبر أزمة إدلب السورية العلاقة بين إردوغان وبوتين؟
عربى
بالفيديو: مقتل شخصين جراء خروج قطار عن مساره في ميلانو
دولى
الصين تستعد لافتتاح مستشفى ثان في ووهان وتحول مباني عامة إلى منشآت طبية
دولى
«فرانس برس»: ليبيون يشتكون من «التبعية للخارج» و«المرتزقة»
ليبيا
إصابة 12 جنديا إسرائيليا في «عملية الدهس» بالقدس
عربى
«رويترز»: السودان سيسمح بعبور الرحلات المتجهة إلى إسرائيل
عربى
تعليقا على تبرئته.. ترامب يلمح إلى «بقائه في السلطة إلى الأبد»
دولى
بسبب المنشطات.. أزمة جديدة تضرب المنتخب الروسي في كأس العالم 2022
رياضة عالمية
مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط»: شبهات حول دور البعثة في اختيار المشاركين بـ«حوار ...
ليبيا
«الأناضول»: روسيا تعرقل قرار مجلس الأمن الخاص باعتماد مخرجات مؤتمر برلين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ذوبان التربة الصقيعية يسرع التغير المناخي