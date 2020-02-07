سفير تركيا: نأمل أن تصل مفاوضات جنيف إلى نتائج إيجابية

لقاء السفير التركي لدى ليبيا سرهات أكسين بعدد من وجهاء طرابلس ومناطق أخرى، 6 فبراير 2020، (الأناضول)

علق السفير التركي لدى ليبيا سرهات أكسين على مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، التي تستضيفها جنيف، مبديا أمله «أن تفضي إلى نتائج إيجابية».

وقال أكسين إن بلاده «تميز بين من يعتدي ومن يستخدم حق الدفاع عن النفس في ليبيا»، منوها بدعم أنقرة للمساعي الدبلوماسية من أجل إحلال الأمن والاستقرار، حسب ما نقلته وكالة الأنباء التركية «الأناضول» من لقائه بوفد وجهاء مناطق طرابلس والساحل والوسطى والجبل.

وتابع: «الصديق الحقيقي يظهر في الأوقات العصيبة، وتركيا ستواصل الوقوف إلى جانب ليبيا والشعب الليبي على الدوام»، مشيرا إلى «الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين»، ونوه بمواصلة تركيا دعم حكومة الوفاق.

وتستضيف جنيف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي تضم عشرة ضباط رفيعي المستوى ممثلين عن حكومة الوفاق والقيادة العامة، حيث أكد المبعوث الأممي في ليبيا، غسان سلامة، أنها «حققت تقدما في مجالات عدة بشأن النزاع في ليبيا» برعاية البعثة الأممية، إلا أنه نبه قائلا: «أمامنا الكثير من نقاط التوافق» التي سيجري مناقشتها في الاجتماعات المقبلة بين الجانبين.

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وقال سلامة للصحفيين أمس، إن «الوفدين يشعران بأهمية تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم»، وهو ما يركز عليه «المسار العسكري للحوار الليبي الذي هو أحد المسارات التي نحاول تنظيمها تنفيذا لقرارات مؤتمر برلين» الذي عقد يوم 19 يناير الماضي وشهد مشاركة دولية رفيعة المستوى.