لجنة لحصر حظائر الدواجن في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 فبراير 2020, 09:55 صباحا
جانب من المشاركين في اجتماع «تسييري سرت»، 6 فبراير 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

قرر المجلس التسييري لبلدية سرت تشكيل لجنة لحصر حظائر الدواجن في المدينة، بغرض توفير «الكيروسين» وأسطوانات الغاز للمربين، بعد اعتمادها من لجنة الأزمة بالبلدية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس أمس الخميس؛ لوضع آلية من شأنها تنظيم توزيع الوقود وغاز الطهي، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أنه بمقتضى الآلية الجديدة لتوزيع الوقود، سيمنح سائق السيارة بطاقة خاصة بتعبئة الوقود، يحدد فيها اسم ونوع السيارة، وتاريخ التعبئة، بحيث يحق لكل سيارة التزود بالوقود كل خمسة أيام.

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كما اتفق على إعادة تنظم توزيع أسطوانات غاز الطهي في سرت عبر قنوات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وبالتنسيق مع مراقبة اقتصاد سرت، وفقا لنموذج أعدته اللجنة المكلفة بالمراقبة، وحسب مستودعات غاز الطهي، وعدد الشاحنات المحملة بالأسطوانات، وذلك برعاية لجنة الأزمة في سرت، وبالتعاون مع الجهات الأمنية وجهاز الحرس البلدي.

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