ورشة عمل لتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية

جانب من المشاركين في ورشة عمل في تونس حول تحسين الخدمات الصحية بليبيا، 6 فبراير 2020، (صحة الوفاق)

استضافت تونس ورشة عمل تستهدف وضع خطة لمشروع تحسين وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في ليبيا.

وانعقدت الورشة برعاية المؤسسة الألمانية للتعاون وبالشراكة مع وزارة الصحة في حكومة الوفاق، حيث أكد المجتمعون أهمية التركيز علي عدة محاور رئيسية للدعم وهي: «صحة الأم والطفل، الصحة الإنجابية، الصحة النفسية، مكافحة الأمراض غير السارية، الصحة المدرسية وصحة اليافعين»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وخلصت ورشة العمل بتنسيق خطة لتدريب الكوادر من أطباء وممرضين وإداريين على هذه المحاور، في مجموعة من المراكز الصحية بثمانية بلديات هي «جنزور، غدامس، القره بوللي، مسلاتة، الزنتان، البوانييس، الجفرة، نالوت».

ويتضمن البرنامج دعم هذه البلديات بنظام المعلومات الصحية «DIHS 2» من حيث الأجهزة والتدريب، كما يدعم نظام طب الأسرة وتحسين مستوى الخدمات في الرعاية الصحية الأولية.