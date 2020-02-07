غلق شركة للخدمات التموينية في جنزور

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 فبراير 2020, 01:59 صباحا
أحد مفتشي مركز الرقابة على الأغذية خلال جولة في منطقة جنزور، 6 فبراير 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية غلق شركة للخدمات التموينية في جنزور؛ لمخالفتها المواصفة القياسية الليبية وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأوضح المركز إن مفتشي مكتبه بجنزور شنوا حملة تفتيشية رفقة الأجهزة الضبطية بجهاز الحرس البلدي، تبين خلالها عدم التزام شركة «الكوثر الصافي» للخدمات التموينية بالمواصفات القياسية من حيث « سوء النظافة العامة بمخزن ومطبخ الشركة، وسوء التهوية والتكييف والتبريد بالشركة، وذلك حسب  بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك» أمس الخميس.

اقرأ أيضا غلق صيدلية في الجفارة وإعدام سلع غذائية ودوائية في الكفرة

وشملت المخالفات « سوء حالة أرضيات وحوائط مخزن ومطبخ الشركة، تهالك آلات إعداد العجين وأواني تحضير الطعام، عدم وجود حوض خاص بغسيل المواد الأساسية والخضار، تهالك الزيت المستعمل في القلي وعدم معرفة طرق التخلص منه، تخزين المواد الغذائية غير مطابق للاشتراطات إلى جانب عدم وجود مخزن خاص بها».

كما تضمنت المخالفات «سوء مكان تخزين المواد المجمدة، وجود لحم «بورقر» ومواد غذائية «كاتشب» و«مايونيز» غير معلومة المصدر والصلاحية، سوء حفظ الخضراوات، عدم فصل دورة المياه عن المطبخ، سوء حالة الصرف الصحي، انتشار الروائح الكريهة والحشرات الطائرة والزاحفة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف تختبر أزمة إدلب السورية العلاقة بين إردوغان وبوتين؟
عربى
بالفيديو: مقتل شخصين جراء خروج قطار عن مساره في ميلانو
دولى
الصين تستعد لافتتاح مستشفى ثان في ووهان وتحول مباني عامة إلى منشآت طبية
دولى
«فرانس برس»: ليبيون يشتكون من «التبعية للخارج» و«المرتزقة»
ليبيا
إصابة 12 جنديا إسرائيليا في «عملية الدهس» بالقدس
عربى
«رويترز»: السودان سيسمح بعبور الرحلات المتجهة إلى إسرائيل
عربى
تعليقا على تبرئته.. ترامب يلمح إلى «بقائه في السلطة إلى الأبد»
دولى
بسبب المنشطات.. أزمة جديدة تضرب المنتخب الروسي في كأس العالم 2022
رياضة عالمية
مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط»: شبهات حول دور البعثة في اختيار المشاركين بـ«حوار ...
ليبيا
«الأناضول»: روسيا تعرقل قرار مجلس الأمن الخاص باعتماد مخرجات مؤتمر برلين
ليبيا
«أسوشييتد برس»: تركيا أرسلت 4 آلاف مقاتل أجنبي إلى طرابلس
ليبيا
مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإقلاع عن التدخين يجدد الرئة