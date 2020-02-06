عقوب يبحث تدابير مواجهة فيروس «كورونا» بالتعاون مع منظمة الصحة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 فبراير 2020, 11:52 مساء
وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب (وسط) خلال اجتماع عقد بطبرق لبحث تدابير مواجهة فيروس كورونا، 6 فبراير 2020. (صحة الموقتة)

بحث وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، بمقر إدارة الخدمات الصحية في طبرق، اليوم الخميس، تطبيق التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس «‫كورونا» الجديد، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير المركز الوطني للأمراض السارية فرع طبرق عطية فرج، ولفيف من مدراء الخدمات الصحية بالوزارة، إلى أخر تطورات انتشار فيروس «كورونا» عالميًا، ومتابعة توصيات رفع مستوى القدرات لمواجهته، حسب بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».

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وأوضح وزير الصحة أن وزارته بادرت «منذ اللحظة الأولى لانتشار الفيروس إلى توزيع أجهزة القياس الحراري على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمواجهة احتمالية تسلله إلى البلاد»، إلى جانب اتخاذها الإجراءات الوقائية والخطوات الاحترازية عبر تفعيل خطط العمل المعتمدة عالميًا لمنع تسلل الفيروس.

ودعا الوزير إلى ضرورة التشدد في الإجراءات الوقائية بشأن المسافرين في المنافذ، لاسيما المسافرين من الصين أو الدول التي ينتشر فيها الفيروس مع البدء فورًا في تطبيق الحجر الصحي بمطار طبرق وميناء طبرق البحري ، وتسليم إدارتهما أجهزة الكاشف الحراري للفيروس.

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