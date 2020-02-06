«مالية الوفاق» تدرس مراحل تطوير منظومة المرتبات الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 فبراير 2020, 10:55 مساء
جانب من اجتماع فرج بومطاي (وسط) مع ممثلي شركة «تطوير» للأبحاث، 6 فبراير 2020. (مالية الوفاق)

بحث وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاي بمقر ديوان الوزارة، مع ممثلي شركة «تطوير» للأبحاث، محطات ومراحل تطوير منظومة المرتبات المزمع إقرارها للوزارة.

وقالت وزارة المالية إن الاجتماع عقد على مدار يومين، بحضور مدراء الإدارات والمكاتب ولجنة ترشيد مرتبات القطاع العام، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الخميس.

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وأشار البيان إلى الاتفاق على عدد من النقاط المحددة تمهيدًا للبدء في تنفيذ منظومة المرتبات الجديدة وربطها بمنظومة مصلحة الأحوال المدنية وعدد من القطاعات والوحدات الإدارية.

يشار إلى أن تطوير منظومات المرتبات كان محور عدة لقاءات عقدها الوزير بومطاي مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد عمر معيتيق، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر الماضي.

وركزت تلك الاجتماعات على ما «تم إنجازه بشأن المنظومة الجديدة لمطابقة المرتبات، وسبل تقليص الإنفاق، وآلية وضع جدول مرتبات موحد لموظفي الدولة كافة».

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