«صحة الوفاق» تدرس احتياجات «مكافحة الأمراض» لمواجهة فيروس «كورونا»

جانب من اجتماع وزير الصحة بحكومة الوفاق مع مسؤولي مركز مكافحة الأمراض، 6 فبراير 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)

بحث وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق، الدكتور أحميد بن عمر، اليوم الخميس مع المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار احتياجات المركز لمواجهة خطر تسلل فيروس «كورونا» الجديد، من تجهيز غرف للحجر الصحي داخل المنافذ الجوية والبرية والبحرية، إضافة إلى تجهيز غرف للعزل لاستخدامها في حالات الاشتباه بإصابات.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر مركز مكافحة الأمراض، نائب مدير عام المركز الدكتور حسين بن عثمان، والمنسق الوطني للوائح الصحية الدكتور عمر الأحمر، ومدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية الدكتور صلاح التريكي، ومدير مستشفى طرابلس المركزي الدكتور البهلول بن رمضان، ومدير الإعلام بالمركز الدكتور محمد الجازوي.

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يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض رفع حالة التأهب والاستعداد داخل المنافذ البرية والجوية والبحرية للتقليل من خطر دخول فيروس «كورونا» البلاد، من خلال مكاتب الرقابة الصحية الدولية.

جانب من اجتماع وزير الصحة بحكومة الوفاق مع مسؤولي مركز مكافحة الأمراض، 6 فبراير 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)

جانب من اجتماع وزير الصحة بحكومة الوفاق مع مسؤولي مركز مكافحة الأمراض، 6 فبراير 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)