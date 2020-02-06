«صحة الوفاق» تدرس احتياجات «مكافحة الأمراض» لمواجهة فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 فبراير 2020, 10:07 مساء
جانب من اجتماع وزير الصحة بحكومة الوفاق مع مسؤولي مركز مكافحة الأمراض، 6 فبراير 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)

بحث وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق، الدكتور أحميد بن عمر، اليوم الخميس مع المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار احتياجات المركز لمواجهة خطر تسلل فيروس «كورونا» الجديد، من تجهيز غرف للحجر الصحي داخل المنافذ الجوية والبرية والبحرية، إضافة إلى تجهيز غرف للعزل لاستخدامها في حالات الاشتباه بإصابات.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر مركز مكافحة الأمراض، نائب مدير عام المركز الدكتور حسين بن عثمان، والمنسق الوطني للوائح الصحية الدكتور عمر الأحمر، ومدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية الدكتور صلاح التريكي، ومدير مستشفى طرابلس المركزي الدكتور البهلول بن رمضان، ومدير الإعلام بالمركز الدكتور محمد الجازوي.

اقرأ أيضا «مكافحة الأمراض» يتابع إجراءات الفحص الحراري بمنفذ رأس إجدير

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض رفع حالة التأهب والاستعداد داخل المنافذ البرية والجوية والبحرية للتقليل من خطر دخول فيروس «كورونا» البلاد، من خلال مكاتب الرقابة الصحية الدولية.

جانب من اجتماع وزير الصحة بحكومة الوفاق مع مسؤولي مركز مكافحة الأمراض، 6 فبراير 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)
جانب من اجتماع وزير الصحة بحكومة الوفاق مع مسؤولي مركز مكافحة الأمراض، 6 فبراير 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف تختبر أزمة إدلب السورية العلاقة بين إردوغان وبوتين؟
عربى
بالفيديو: مقتل شخصين جراء خروج قطار عن مساره في ميلانو
دولى
الصين تستعد لافتتاح مستشفى ثان في ووهان وتحول مباني عامة إلى منشآت طبية
دولى
«فرانس برس»: ليبيون يشتكون من «التبعية للخارج» و«المرتزقة»
ليبيا
إصابة 12 جنديا إسرائيليا في «عملية الدهس» بالقدس
عربى
«رويترز»: السودان سيسمح بعبور الرحلات المتجهة إلى إسرائيل
عربى
تعليقا على تبرئته.. ترامب يلمح إلى «بقائه في السلطة إلى الأبد»
دولى
بسبب المنشطات.. أزمة جديدة تضرب المنتخب الروسي في كأس العالم 2022
رياضة عالمية
مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط»: شبهات حول دور البعثة في اختيار المشاركين بـ«حوار ...
ليبيا
«الأناضول»: روسيا تعرقل قرار مجلس الأمن الخاص باعتماد مخرجات مؤتمر برلين
ليبيا
«أسوشييتد برس»: تركيا أرسلت 4 آلاف مقاتل أجنبي إلى طرابلس
ليبيا
مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإقلاع عن التدخين يجدد الرئة