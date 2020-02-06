رئيس هيئة الكهرباء يبحث في القاهرة المشاريع المشتركة بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 فبراير 2020, 09:59 مساء
جانب من اجتماع رئيس هيئة الكهرباء الليبي مع وزير الكهرباء المصري، 6 فبراير 2020. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

بحث رئيس هيئة الكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الموقتة، المهندس فخري المسماري، اليوم الخميس مع وزير الكهرباء المصري محمد شاكر سبل التعاون المشترك في مجال الكهرباء، وكذلك المشروعات والخطط المستقبلية بين البلدين.

وتطرق الاجتماع الذي احتضنه مكتب وزير الكهرباء المصري بالقاهرة إلى استكمال الخط الرابط المشترك بين الدولتين لخطوط نقل «400 كيلو فولت»، إلى جانب إمكانية حث الشركات المصرية الكبري في مجال الكهرباء للعمل في ليبيا، وذلك حسب بيان منشور على صفحة هيئة الكهرباء بموقع «فيسبوك».

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وحضر الاجتماع إضافة لوزير الكهرباء المصري محمد شاكر، كل من رئيس الشركة القابضة للكهرباء المصرية الدكتور جابر الدسوقي، ورئيس مجلس إدارة شركة «بيجسكو»، الدكتور حسن يونس.

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