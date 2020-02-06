سلامة: الاجتماعات بين طرفي اللجنة العسكرية (5+5) لم تكن مباشرة

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) الذين اجتمعوا على مدى ثلاثة أيام بقصر الأمم المتحدة في جنيف «لم تكن مباشرة ونحن لم نضغط باتجاه ذلك»، مشيرا إلى أن طرفي اللجنة «سيعودان لبحث نتائج جلسات جنيف مع قيادتيهما في ليبيا».

وأوضح سلامة خلال مؤتمر صحفي عقده بقصر الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الخميس، أن «التفاوض بين الطرفين بدأ بمواقف بعيدة نسبيا، ولكنهما بعد ذلك تفاهموا بشأن عدة نقاط مختلفة» من بينها «تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار» ومحاولة «التوصل إلى تفاهمات بشأن السلاح الثقيل ومصير المجموعات المسلحة وعودة النازحين».