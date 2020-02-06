سلامة: المسار العسكري التفاوضي يتقدم من خلال اجتماعات جنيف

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) حققت تقدما خلال الاجتماعات التي عقدتها على مدى ثلاثة أيام بقصر الأمم المتحدة في جنيف تحت رعاية البعثة.

وأوضح سلامة خلال مؤتمر صحفي أن المسألة العسكرية تتقدم خلال الاجتماعات الجارية منذ مساء الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن البعثة تنتظر استكمال لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للمشاركة في المسار السياسي.

وأكد سلامة أن الإجراءات الضرورية التي يعمل عليها المسار العسكري هي وضع ضوابط لوقف إطلاق النار ليكون له «طابع الاستدامة»، مؤكدا أن «ثمة تفاهم يجري يتطلب التزامات من الطرفين من قبل الجيش الوطني الليبي من جهة وكذلك من جهة الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني».