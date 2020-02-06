«مخرجات برلين» على طاولة نائب رئيس مجلس الدولة والسفير الألماني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 فبراير 2020, 04:04 مساء
العقاب والسفير الألماني خلال لقاء في العاصمة طرابلس اليوم الخميس. (المجلس الأعلى للدولة)

جدد المجلس الأعلى للدولة خلال لقاء مع السفير الألماني أوليفر أوفتشا التأكيد على أن «أي تقدم بالمسارات العسكرية والاقتصادية سينعكس إيجابا على المسار السياسي، وأن أي إخفاق سوف يهدد نجاح هذا المسار».

والتقى النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي عقاب، الخميس، مع السفير الألماني أوليفر أوفتشا ونائبه ديفيد غوديش بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس. وتناول اللقاء مخرجات مؤتمر برلين والجوانب العسكرية والاقتصادية والسياسية والإنسانية منه، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

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واستعرض الجانبان الضمانات لنجاح تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بمؤتمر برلين والصعوبات والعراقيل التي تواجهها مخرجات المؤتمر. كما تم التطرق للمسارات الثلاثة الرئيسية للمؤتمر وهي المسار العسكري المعروف بـ5+5 والمسار الاقتصادي والمسار السياسي المرتقب.

يشار إلى أن وفدا ألمانيا يزور ليبيا حاليا لمتابعة نتائج مؤتمر برلين الذي انعقد في 19 يناير الماضي، حيث التقى الوفد كلا من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الخميس، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أمس الأربعاء.

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