إنتاج قاموس انتخابي ليبي بلغة الإشارة

اجتماع إدارة التوعية بالمفوضية العليا للانتخابات، 4 فبراير 2020، (صفحة المفوضية على فيسبوك)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إنتاج قاموس انتخابي ليبي بلغة الإشارة، بواسطة وحدة دعم ذوي الإعاقة بإدارة التوعية والتواصل في المفوضية.

واستعرضت الوحدة أعمالها الأخرى خلال العام الجاري، ومنها «تنظيم نشاطات تعريفية بالمصطلحات والمفردات الانتخابية بين شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والقائمين على العملية الانتخابية، ومتابعة مخرجات ورش العمل التي نفذتها الوحدة بالشراكة مع إدارة المشروعات في وزارة التعليم بحكومة الوفاق في مجال تهيئة مراكز الانتخاب، بما يتناغم مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية»، حسب بيان المفوضية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وناقشت إدارة التوعية بالمفوضية، خلال اجتماعها، الثلاثاء الماضي، خطة عملها للعام الجاري، وآليات التواصل في تنفيذ أنشطتها التوعوية، إذ أوضحت مسؤول وحدة دعم المرأة إيناس الطويني، الجوانب المتعلقة باستمرار تنفيذ البرنامج الذي دشنته المفوضية العام الماضي، تحت مسمى «سفيرات التوعية»، الهادف إلى اختيار متطوعات للانضمام إلى فعاليات التوعية الانتخابية في كل المدن الليبية، إضافة إلى عقد سلسلة جلسات حوارية مع الفاعلات بالساحة الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني.

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يذكر أن الاجتماع جاء على هامش الدورة التدريبية التي تنظمها المفوضية بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية «IFES Libya» في مجال تطوير المهارات الصحفية، وتضمن استعراض خطة التوعية الانتخابية، وإمكانية الوصول إلى تنفيذها داخل المناطق والبلديات.

وكانت إدارة التوعية أعلنت انطلاق حزمة من البرامج التدريبية في مجال النشاط الإعلامي، مستهدفة بذلك موظفيها ومنسقي التوعية بمكاتب الإدارة الانتخابية، بالتنسيق مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية.