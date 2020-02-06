«تسييري سرت» يعلن تفاصيل الآلية الجديدة لتوزيع الوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 فبراير 2020, 04:33 مساء
محطة وقود في سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس التسييري سرت، اليوم الخميس، تفاصيل آلية العمل الجديدة الخاصة بتوزيع الوقود في المدينة، بإشراف لجنتي الأزمة والتواصل الاجتماعي في المجلس.

وسيمنح سائق السيارة بطاقة خاصة بتعبئة الوقود، يحدد فيها اسم ونوع السيارة، وتاريخ التعبئة، الأمر الذي يمنع الازدحام أمام المحطات، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى وضع آلية أخرى تنظم توزيع أسطوانات غاز الطهي في سرت عبر قنوات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وبالتنسيق مع مراقبة اقتصاد سرت، وفقا لنموذج أعدته اللجنة المكلفة بالمراقبة، وحسب مستودعات غاز الطهي، وعدد الشاحنات المحملة بالأسطوانات، وذلك برعاية لجنة الأزمة في سرت، وبالتعاون مع الجهات الأمنية وجهاز الحرس البلدي سرت.

اقرأ أيضا: «تسييري سرت» يبحث إعادة تنظيم توزيع الوقود وأسطوانات غاز الطهي

ولفت المجلس إلى اتخاذه تلك الإجراءات في إطار حل أزمة المحروقات في المدينة «رغم استقبال بعض الشاحنات المحملة بالوقود وأسطوانات غاز الطهي» خلال الأيام الماضية.

ويوم الجمعة الماضي، وصلت قافلة تضم سبع شاحنات محملة بمختلف أنواع الوقود إلى محطات توزيع الوقود المنتشرة في سرت وضواحيها، سعة كل منها 50 ألف لتر وقود «بنزين»

كما أعلنت لجنة الأزمة في المدينة، السبت الماضي، استقبال عدد من الشاحنات المحملة بأسطوانات غاز الطهي فى مختلف نقاط البيع بسرت وضواحي المدينة، مؤكدة أن شحنات الوقود والغاز تصل إلى المدينة تباعا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف تختبر أزمة إدلب السورية العلاقة بين إردوغان وبوتين؟
عربى
بالفيديو: مقتل شخصين جراء خروج قطار عن مساره في ميلانو
دولى
الصين تستعد لافتتاح مستشفى ثان في ووهان وتحول مباني عامة إلى منشآت طبية
دولى
إصابة 12 جنديا إسرائيليا في «عملية الدهس» بالقدس
عربى
«رويترز»: السودان سيسمح بعبور الرحلات المتجهة إلى إسرائيل
عربى
تعليقا على تبرئته.. ترامب يلمح إلى «بقائه في السلطة إلى الأبد»
دولى
بسبب المنشطات.. أزمة جديدة تضرب المنتخب الروسي في كأس العالم 2022
رياضة عالمية
مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط»: شبهات حول دور البعثة في اختيار المشاركين بـ«حوار ...
ليبيا
«الأناضول»: روسيا تعرقل قرار مجلس الأمن الخاص باعتماد مخرجات مؤتمر برلين
ليبيا
«أسوشييتد برس»: تركيا أرسلت 4 آلاف مقاتل أجنبي إلى طرابلس
ليبيا
مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
الجيش السوداني يدعم البرهان بعد لقائه نتانياهو
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإقلاع عن التدخين يجدد الرئة