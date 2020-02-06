«النواب»: اتفقنا مع القائم بالأعمال الأميركي على معالجة أسباب إغلاق الحقول النفطية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 فبراير 2020, 01:48 مساء
جلسة مجلس النواب في بنغازي، الاثنين، 3 فبراير 2020. (موقع المجلس على الإنترنت)

قال مجلس النواب إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري اتفق مع القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا جاشوا هاريس على «ضرورة العمل لوقف التدخلات الخارجية و معالجة الأسباب التي أدت إلى إغلاق حقول وموانئ تصدير النفط».

وأشار بيان صحفي صادر عن المجلس إلى اتفاق الطرفين خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، على معالجة أسباب الإغلاق من خلال دعم الحوار الاقتصادي وتحقيق التوزيع العادل لإيرادات النفط و مراقبة إنفاقها بشفافية وعدالة. وأوضح البيان أن الاجتماع «بحث نتائج مؤتمر برلين بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين».

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وأدى إغلاق الموانئ النفطية في ليبيا في يناير الماضي إلى تراجع إنتاج النفط إلى 187 ألف برميل يوميا من 1.2 مليون برميل، الأمر الذي يعني انخفاض إنتاج الحقول بنسبة تخطت 80%، بما يمثل خسارة يومية قدرتها المؤسسة الوطنية للنفط بـ55 مليون دولار يوميا.

وفي 21 يناير الماضي، عبرت السفارة الأميركية في ليبيا عن قلقها العميق جراء «إيقاف» عمليات المؤسسة الوطنية للنفط، وحذرت من أن ذلك «قد يهدد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا ويتسبب في مزيد المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي».

من جهته، أكد العقوري خلال المحادثات الهاتفية مع القائم بالأعمال الأميركي «عمق العلاقات بين البلدين كما جدد شكره للمجهودات الأميركية لدعم استقرار ليبيا»، معربا عن «تقديره للمساعدات التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية في المجال الإنساني والتنموي» آملا أن «تستفيد ليبيا من الخبرات الأميركية لبناء مؤسسات البلاد».

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