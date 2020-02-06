«بلدي نالوت»: إجراءات لحل مشكلة نقص المحروقات

اجتماع أعضاء مجالس بلديات نالوت وكاباو والحوامد ووازن لمناقشة أزمة المحروقات، 6 فبراير 2020، (بلدي نالوت)

أعلن المجلس البلدي نالوت، اليوم الخميس، «اتخاذ إجراءات لحل مشكلة قص المحروقات في أسرع وقت ممكن» في المدينة وبلديات كاباو والحوامد ووازن.

جاء ذلك خلال اجتماع بدعوة من المجلس، مع عمداء تلك البلديات، حيث تناول «معالجة الصعوبات والمشكلات التي تواجه عمل البلديات» في هذا الشأن، حسب بيان «بلدي نالوت» على صفحته في موقع التواصل «فيسبوك».

وأوضح المجتمعون أن توقف إمدادات الوقود إلى محطات التوزيع يرجع إلى «الخروقات الأمنية التي حددت في الطريق العام».

وأمس، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استمرار نقص الإمدادات إلى مستودعات طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

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وجددت المؤسسة دعوتها إلي «إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها» والسماح لها باستئناف علميات الإنتاج فورا «من أجل ليبيا وشعبها».