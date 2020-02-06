البعثة الأوروبية تلتقي أعضاء «تسييري بنغازي» وأعيان المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 فبراير 2020, 01:39 مساء
لقاء أفراد البعثة الأوروبية بعدد من أعيان وشيوخ بنغازي، 5 فبراير 2020، (حساب البعثة على تويتر)

التقت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، أعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي وشيوخ وأعيان المدينة.

وأكد رئيس البعثة، السفير آلن بوجيا، أهمية «دور البلديات في تحسين الخدمات الأساسية واستعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعمه»، حسب بيان البعثة على حسابها بموقع التواصل «تويتر»، اليوم الخميس.

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ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر لم تسمه، أن تلك اللقاءات جرت أمس الأربعاء، بغرض دعم المسار الخدمي ودور الاتحاد في إعادة إعمار بنغازي، وذلك في حضور السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتش. 

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