ارتفاع الدينار وهبوط اليورو والإسترليني بالسوق الرسمية

سجل الدولار الأميركي ارتفاعا مقابل الدينار في السوق الرسمية الخميس، نهاية تداولات الأسبوع.
وصعد سعر صرف العملة الأميركية بفارق 0.0015 دينار، مسجلة 1.4067 دينار مقابل 1.4052 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
في المقابل، تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.8264 دينار مقابل 1.8292 دينار أمس، بفارق 0.0028 دينار، كما هبط اليورو إلى 1.5471 دينار اليوم مقارنة بـ1.5509 دينار أمس، بفارق 0.0038 دينار.
وفي دول الجوار، انخفض الدينار التونسي إلى 0.4972 دينار ليبي اليوم، مقارنة بسعر 0.498 دينار ليبي أمس، وبفارق دينار 0.0008 دينار ليبي، في حين استقر الدينار الجزائري عند 0.117 دينار ليبي.
وفي دول الخليج العربية، ارتفع سعر صرف الريال السعودي بفارق 0.0023 دينار، مسجلا 0.3749 دينار مقابل 0.3826 دينار أمس، في حين ارتفع الدرهم الإماراتي بفارق 0.0004 دينار، مسجلا 0.383 دينار مقارنة بـ0.3826 دينار أمس.
وعلى صعيد العملات الآسيوية، ارتفع سعر صرف الإيوان الصيني إلى 0.2019 دينار مقابل 0.2006 دينار بفارق 0.0013 دينار، فيما استقر الين الياباني عند 1.28 دينار. وأخيرا سجلت الليرة التركية صعودا بفارق 0.0004 دينار، بواقع 0.2352 دينار اليوم مقابل 0.2348 دينار أمس.