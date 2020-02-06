بالصور.. «أمن بنغازي» تعلن «ضربة قوية» لأحد أوكار صناعة الخمور

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 فبراير 2020, 10:33 صباحا
من الخمور المضبوطة في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي إعدام أكثر من 27 ألف لتر من الخمور، فيما وصفتها بواحدة من أقوى الضربات التي يوجهها قسم شرطة النجدة ضد أوكار صناعة الخمور وسائر المواد المُسكرة.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى أن «معلومات أكدت قيام أشخاص مقيمين بدائرة منطقة الماجوري تخصص نشاطهم غير المشروع فى التصنيع والاتجار المواد المُسكرة وترويجها على نطاق واسع لعملائهم بالمدينة».

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وحسب الصفحة الرسمية لمديرية أمن بنغازي، فقد «أمكن رصد هؤلاء الأشخاص والوقوف على مظاهر نشاطهم غير المشروع». ونوه البيان بـ«استهداف هذه الأوكار»، وأشار إلى أن «حصيلة ضبطيات المواد المُسكرة بكميات هائلة»، لافتا إلى «ضبط المتهمين عقب تقنين الإجراءات وأخذ الإذن من النيابة العامة».

وفي 23 من يناير الماضي، ضبط رجال وحدة التحري والقبض بقسم شرطة النجدة بنغازي أوكار بيع الخمور المستوردة من بريطانيا ودول آسيوية في منطقة الوحيشي.

من الخمور المضبوطة في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
من الخمور المضبوطة في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
من الخمور المضبوطة في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
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