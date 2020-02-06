«بركان الغضب»: وفاة مواطنين جراء سقوط قذائف بالهضبة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 فبراير 2020, 10:19 صباحا
بقايا قذيفة سقطت على حي الهضبة بطرابلس، 5 فبراير 2020، (عملية بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب» «وفاة مواطنين وإصابة آخرين نتيجة سقوط قذائف» أطلقتها قوات القيادة العامة على منطقة الهضبة البدري مساء أمس الأربعاء.

ونشرت صفحة العملية على موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس، صورا لما يبدو أنها بقايا وشظايا تلك القذائف، فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من الجهة المنفذة للهجوم من مصدر مستقل.

وكان المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي قال في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الحادث أسفر عن «وفاة مواطن وجرح اثنين آخرين»، موضحا أن القتيل يدعى عبدالكريم عبدالله، أما المصابان فهما عبدالباسط محمد فرج عطية، ورمزي محمد الشفط.

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