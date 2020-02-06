مراعاة لظروف البلاد.. مستشفى معيتيقة العسكري يوفر الأدوية للمواطنين

أدوية في صيدلية مستشفى معيتيقة العسكري. (مستشفى معيتيقة)

أعلن مستشفى معيتيقة العسكري، الخميس، توفير الأدوية بصيدليته لعامة المواطنين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي «مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد».

ودعا المستشفى في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «النازحين إلى ضرورة تسجيل أسمائهم والأدوية الخاصة بهم لتوفير ما يمكن منها». وأشار إلى أن «الصيدلية موجودة داخل العيادات الخارجية بالمستشفى».

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وتحاول الجهات الطبية في العاصمة طرابلس تغطية احتياجات 19 مركزا لتجمع عائلات النازحين داخل طرابلس. وفي 19 ديسمبر الماضي زودت وزارة الصحة بحكومة الوفاق مكاتب الخدمات الصحية في بلديات طرابلس الكبرى بأدوية عامة وأخرى للأمراض المزمنة؛ لتغطية احتياجات الأسر النازحة.