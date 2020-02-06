ضبط متهم في جريمة قتل بالعجيلات

مقر مديرية أمن طرابلس. (الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، الخميس، القبض على متهم في جريمة قتل في مدينة العجيلات (غرب العاصمة طرابلس).



وأشارت في بيان رسمي إلى أن أعضاء التحري التابعين لمركز شرطة الهضبة تمكنوا من إلقاء القبض على (ر.خ.ص) و المتهم في واقعة قتل المدعو (م.م.ع) في مدينة العجيلات».

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ونوهت المديرية، بأن المغدور «توفي متأثرًا بإصابة في الرأس بعد محاولة إسعافه بمصحة في طرابلس»، وفق صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



وأضاف البيان أن رجال تحر ضبطوا المتهم خلال محاولته «استكمال إجراءات استخراج جوازات سفر رفقة عائلته، بعد «أن تقدم شقيق المغدور بالإبلاغ عن الواقعة لدى مركز شرطة الهضبة». وأحيل المتهم إلى مركز شرطة الهضبة الذي سلمه إلى مركز شرطة العجيلات.